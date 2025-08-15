  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» о лимите: «Это не наше решение, а регулятора. Если ужесточение будет плавным, финансового ущерба это не нанесет. Возможно, какие-то клубы потеряют преимущество»
2

Гендиректор «Динамо» о лимите: «Это не наше решение, а регулятора. Если ужесточение будет плавным, финансового ущерба это не нанесет. Возможно, какие-то клубы потеряют преимущество»

Гендиректор «Динамо» высказался о возможном изменении лимита.

– Я слышал о плановом изменении, которое начнется со следующего сезона по формуле – 10+7, 10+6, 10+5. Пока документы нам не доведены, но в том варианте, в котором лимит озвучен, он, на мой взгляд, не нанесет финансового ущерба ни одному клубу, с учетом продолжительности контрактов легионеров.

Возможно, какие-то клубы потеряют свое преимущество на определенном этапе. При этом будем надеяться, что вместе с лимитом будут приняты и меры по регулированию деятельности агентов. Потому что в обратной ситуации некоторые российские агенты могут в свою очередь преимущество получить.

Что вы имеете ввиду под регулированием деятельности агентов?

– Увеличение прозрачности деятельности. Ограничения по суммам вознаграждений.

Как вы поняли меру по ужесточению лимита? В РПЛ сейчас много молодых русских игроков, давно в лиге такого не было – и это на фоне очень либерального лимита.

– Это не наше решение, а решение регулятора. Как я уже сказал, если ужесточение лимита будет плавным, то финансового ущерба клубам это не нанесет. Но даже если лимит будет введен резко, это коснется лишь нескольких клубов. Скорее всего, это сигнал всей отрасли – на чем нужно концентрироваться.

Но если вы посмотрите на нашу текущую трансферную кампанию, когда «Динамо» усиливается преимущественно за счет российских игроков, мы эти сигналы понимаем, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.    

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13685 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»
74сегодня, 11:59
Дмитрий Аленичев: «Я за определенное ужесточение лимита. Единственное, поднимутся цены на наших футболистов и их зарплаты – непропорционально мастерству. Это тревожит»
21сегодня, 11:09
Майоров о лимите на легионеров в РПЛ: «11 на поле и 8 из них могут быть иностранцами. Куда мы идем? Это с «Зенита» началось»
31вчера, 16:17
Вратарь «Махачкалы» Волк об ужесточении лимита: «Не дураки это обсуждают. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения – верное решение, значит»
153вчера, 11:40
Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»
54вчера, 09:52
Главные новости
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
5 минут назадТесты и игры
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в 3 из 5 следующих сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6 минут назад
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
813 минут назад
Флик о втором сезоне в «Барсе»: «Три титула – это не конец, а начало. Осознаем сложность соперничества в Ла Лиге – мы должны прибавлять»
216 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Станкович устал от «Спартака», но хочется, чтобы игроки покопались в себе. Фанатам клуба сейчас стыдно при встрече с болельщиками «Локомотива»!»
1031 минуту назад
Глушков из «Динамо» Махачкала: «В РПЛ должен быть лимит – не знаю, насколько жесткий. В России такой менталитет, что иностранцев больше, чем своих»
1344 минуты назад
Бакаев о долгах «Химок»: «Технично напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят»
3352 минуты назад
Барко перед «Зенитом»: «Важнейший матч – для нас самих, для болельщиков, для истории «Спартака». Сделаем все для победы. Понимаем, что такое начало сезона никуда не годится»
855 минут назад
АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
8858 минут назад
Кастельянос – главная цель «Зенита» в атаку. «Лацио» не хочет продавать аргентинца (Николо Скира)
21сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
4 минуты назад
Калверт-Льюин перешел в «Лидс» свободным агентом. Контракт экс-форварда «Эвертона» – до 2028-го
142 минуты назадФото
Набабкин о завершении карьеры: «Можно так сказать про профессиональный уровень, наверное. Но еще играю в Медиалиге»
259 минут назад
Кьеллини о ЧМ-2026: «Мечтаю, что в финале сыграют Италия и Бразилия во главе с Анчелотти. Наши ребята должны подарить радость детям, которые еще не видели сборную на ЧМ»
6сегодня, 13:55
«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11сегодня, 13:43
Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
12сегодня, 13:23
Топ-10 интриг АПЛ-2025/26 – в новом выпуске от Мяч Production! Кто удивит, а кто – провалится?
сегодня, 13:18
Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
4сегодня, 13:08
Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»
6сегодня, 12:51
Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
9сегодня, 12:40