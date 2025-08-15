Гендиректор «Динамо» о лимите: «Это не наше решение, а регулятора. Если ужесточение будет плавным, финансового ущерба это не нанесет. Возможно, какие-то клубы потеряют преимущество»

Гендиректор «Динамо» высказался о возможном изменении лимита.

– Я слышал о плановом изменении, которое начнется со следующего сезона по формуле – 10+7, 10+6, 10+5. Пока документы нам не доведены, но в том варианте, в котором лимит озвучен, он, на мой взгляд, не нанесет финансового ущерба ни одному клубу, с учетом продолжительности контрактов легионеров.

Возможно, какие-то клубы потеряют свое преимущество на определенном этапе. При этом будем надеяться, что вместе с лимитом будут приняты и меры по регулированию деятельности агентов. Потому что в обратной ситуации некоторые российские агенты могут в свою очередь преимущество получить.

– Что вы имеете ввиду под регулированием деятельности агентов?

– Увеличение прозрачности деятельности. Ограничения по суммам вознаграждений.

– Как вы поняли меру по ужесточению лимита? В РПЛ сейчас много молодых русских игроков, давно в лиге такого не было – и это на фоне очень либерального лимита.

– Это не наше решение, а решение регулятора. Как я уже сказал, если ужесточение лимита будет плавным, то финансового ущерба клубам это не нанесет. Но даже если лимит будет введен резко, это коснется лишь нескольких клубов. Скорее всего, это сигнал всей отрасли – на чем нужно концентрироваться.

Но если вы посмотрите на нашу текущую трансферную кампанию, когда «Динамо» усиливается преимущественно за счет российских игроков, мы эти сигналы понимаем, – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .