Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й отменил. Для красоты»
– Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?
– Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.
– Это все, что можно сказать?
– Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.
– Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?
– Шадыханову задайте их. У меня нет.
– Это было справедливо или не совсем?
– У ребят спросите. Они вам расскажут.
– Степанов в конце забил.
– Кто‑то же должен был. Но я бы на месте [ВАР] Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты, – отметил главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России.
Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» – из-за двух офсайдов и фола в атаке