Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й отменил. Для красоты»

Андрей Талалаев съязвил по поводу отмены голов «Балтики» в матче с «Локомотивом».

– Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?

– Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.

– Это все, что можно сказать?

– Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.

– Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?

– Шадыханову задайте их. У меня нет.

– Это было справедливо или не совсем?

– У ребят спросите. Они вам расскажут.

– Степанов в конце забил.

– Кто‑то же должен был. Но я бы на месте [ВАР] Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты, – отметил главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России.

Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» – из-за двух офсайдов и фола в атаке