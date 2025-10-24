Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом» в ЛЕ. Начало игры дважды переносили из-за шторма «Бенджамин»
Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом».
Команда из Роттердама одержала победу в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы (3:1).
Начало матча несколько раз переносили из-за шторма «Бенджамин», приведшего к масштабным сбоям в работе железнодорожного транспорта в восьми регионах Франции – сообщалось, что скорость порывов ветра достигала 160 км/ч.
В четверг в западных прибрежных провинциях Нидерландов был объявлен оранжевый уровень угрозы, в связи с чем начало игры было перенесено с 19:45 на 16:30 по московскому времени, а затем отложено вновь – в итоге игра началась в 22:00.
Перед началом встречи фанаты «Фейеноорда» устроили на трибунах перфоманс, сопровождавшийся файер-шоу.
Фото: East News/Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: De Telegraaf
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости