«Рома» проиграла 3 домашних матча подряд впервые с 2011 года. При Гасперини у римлян 4 поражения в 10 играх
«Рома» проиграла три из четырех последних матчей.
Команда Джан Пьеро Гасперини уступила «Виктории» Пльзень (1:2) в Лиге Европы. Ранее она была побеждена «Интером» (0:1) и «Лиллем» (0:1), но одолела «Фиорентину» (2:1).
Римляне проиграли три домашних матча подряд впервые с 2011 года. Всего при Гасперини у них четыре поражения в десяти играх.
26 октября «Рома» встретится с «Сассуоло» в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
