«Рома» проиграла 3 домашних матча подряд впервые с 2011 года. При Гасперини у римлян 4 поражения в 10 играх

«Рома» проиграла три из четырех последних матчей.

Команда Джан Пьеро Гасперини уступила «Виктории » Пльзень (1:2) в Лиге Европы . Ранее она была побеждена «Интером» (0:1) и «Лиллем» (0:1), но одолела «Фиорентину» (2:1).

Римляне проиграли три домашних матча подряд впервые с 2011 года. Всего при Гасперини у них четыре поражения в десяти играх.

26 октября «Рома » встретится с «Сассуоло» в Серии А.