  Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»
18

Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»

Александр Алаев прокомментировал планы Минспорта РФ по ужесточению лимита.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.

– Как вы относитесь к инициативе министра спорта России Михаила Дегтярева об ужесточении лимита?

– Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убежден, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного – качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше.

Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимитов мы накопили большой объем данных.

Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жестких количественных ограничений иностранцев на поле. В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Батраков, и Кисляк, и Раков, и Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года, – сказал президент Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoАлександр Алаев
logoМихаил Дегтярев
Политика
Министерство спорта России
logoМатч ТВ
logoОрганизация РПЛ
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoМатвей Кисляк
logoВадим Раков
logoСтанислав Агкацев
logoЦСКА
logoКраснодар
