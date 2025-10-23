Генсек РФС Митрофанов про изменение лимита: «Министр просто хочет создать условия для еще более качественной подготовки игроков. Он понимает, что нужно не испортить потенциал – а он огромный»
Генсек РФС считает, что министр спорта РФ хочет улучшить ситуацию в футболе.
Максим Митрофанов прокомментировал намерение Михаила Дегтярева изменить лимит на легионеров и разрешить 10 иностранцев в заявке и 5 на поле.
«Он просто хочет создать условия для еще более качественного развития детского-юношеского футбола и еще более качественной подготовки футболистов.
И понимает, что тут нужно найти баланс, не навредить, не испортить перспективы, потенциал. А он огромный», – отметил генеральный секретарь Российского футбольного союза.
Генсек РФС: «Если к лимиту ничего не прилагается, у протекционизма будет обратная сторона – условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. Зачем, если платят за паспорт?»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммерсант»
