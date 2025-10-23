  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои – это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»
Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои – это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»

Адвокат Максим Сильвестри (Калинов) допустил, что Игоря Захарова лишь оштрафуют.

Ранее стало известно, что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

«В данной ситуации предполагаю, что может вменяться нарушение по ст. 115 УК РФ – нанесение легких телесных повреждений, до двух лет лишения свободы, или статья 116 – побои, также до двух лет.

Считаю, что Игорь Захаров легко может уйти от ответственности законным путем. Можно отделаться мерой уголовно-правового характера в виде штрафа. Есть штраф в виде наказания, в таком случае он будет считаться судимым. А есть штраф как мера уголовно-правового характера: обвиняемый возмещает ущерб, потерпевший не имеет возражений, и тогда Захаров не будет считаться судимым.

Думаю, что в данной ситуации ему нужно признать вину и выплатить компенсацию. А чтобы уйти от судимости – настаивать именно на мере уголовно-правового характера. Есть и еще масса вариантов, как юридически грамотно решить этот вопрос. Поэтому я, как адвокат, считаю, что опасаться Захарову совершенно нечего.

Может быть и ст. 112 ч. 2 п. Д – причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, этого нельзя исключать. Но она применяется по результатам медицинской экспертизы или исследования в рамках проверки. Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом – это средняя тяжесть. Вряд ли такое произойдет, но, если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред», – сказал юрист.

Cудья Захаров избил пешехода в Казани. Что известно

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.Ру»
Экс-арбитр Захаров о судье-тезке, ударившем пешехода: «Буду за него переживать. Может, виноват не только он, бывают ведь те, кто по сторонам не смотрит, инстинкта самосохранения нет»
сегодня, 18:19
Полиция проводит проверку в связи с нападением судьи Захарова на пешехода: «Устанавливаются все обстоятельства случившегося»
сегодня, 13:36Видео
Судья Захаров на BMW X6 задел пешехода на переходе и трижды ударил его по лицу, после чего скрылся с места происшествия. У него 1600 штрафов за нарушения ПДД за 3 года (SHOT)
сегодня, 12:50Видео
