«Ливерпуль» следит за Семеньо, «МЮ» и «Тоттенхэм» тоже интересовались вингером «Борнмута». До лета трансфер почти нереален, в межсезонье потребуется около 75 млн фунтов (Daily Mail)
Энтойн Семеньо заинтересовал «Ливерпуль».
Daily Mail сообщает, что мерсисайдцы входят в число клубов, внимательно следящих за вингером «Борнмута».
«Вишни» не хотят отпускать лучшего бомбардира в январе. Если трансфер возможен, то только летом, и для этого потребуется около 75 млн фунтов или даже больше, если Семеньо продолжит регулярно забивать.
Среди команд, которые могут рассмотреть возможность покупки вингера, называются также «Челси» и «Бавария» (в случае ухода Майкла Олисе). Также минувшим летом Семеньо интересовались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости