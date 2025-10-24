«Ливерпуль» следит за Семеньо, «МЮ» и «Тоттенхэм» тоже интересовались вингером «Борнмута». До лета трансфер почти нереален, в межсезонье потребуется около 75 млн фунтов (Daily Mail)

Энтойн Семеньо заинтересовал «Ливерпуль».

Daily Mail сообщает, что мерсисайдцы входят в число клубов, внимательно следящих за вингером «Борнмута ».

«Вишни» не хотят отпускать лучшего бомбардира в январе. Если трансфер возможен, то только летом, и для этого потребуется около 75 млн фунтов или даже больше, если Семеньо продолжит регулярно забивать.

Среди команд, которые могут рассмотреть возможность покупки вингера, называются также «Челси » и «Бавария » (в случае ухода Майкла Олисе ). Также минувшим летом Семеньо интересовались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед ».