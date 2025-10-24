Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»
Игорь Лещук не включил «Зенит» в число клубов с самой богатой историей.
– У какого российского клуба самая богатая история?
– У «Динамо» и «Спартака» – это самые исторически богатые клубы.
– А «Зенит»?
– Честно, не знаю, сколько у них по трофеям и по всему.
– У них не так уж и плохо по трофеям.
– Это по меркам России. А если взять еще СССР, то это «Динамо» и «Спартак», – сказал голкипер бело-голубых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
