Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»

Игорь Лещук не включил «Зенит» в число клубов с самой богатой историей.

– У какого российского клуба самая богатая история?

– У «Динамо» и «Спартака » – это самые исторически богатые клубы.

– А «Зенит»?

– Честно, не знаю, сколько у них по трофеям и по всему.

– У них не так уж и плохо по трофеям.

– Это по меркам России. А если взять еще СССР, то это «Динамо » и «Спартак», – сказал голкипер бело-голубых.