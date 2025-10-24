Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»

Маркус Рэшфорд ждет матч «Барселона» – «Реал».

«Мне очень нравится в Барселоне, больше всего – погода, она очень сильно отличается [от погоды в Англии]. Мне нравится все, что касается культуры, и каждый день я узнаю что-то новое.

Это будет мое первое класико, и я с нетерпением его жду, потому что это, возможно, самый большой матч в футболе. Это самый просматриваемый матч в мире. Ты не обязан быть фанатом «Реала » или «Барселоны», чтобы им насладиться. Класико – это нечто особенное.

Нам надо продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя. Важно будет контролировать игру настолько, насколько это возможно. Мы будем делать то, что делаем всегда, и постараемся победить», – сказал форвард «Барселоны».