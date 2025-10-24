Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»

Малик Скотт считает, что из Месси получился бы лучший боксер, чем из Роналду.

«Характер Месси кажется чуть более жестким для бокса, судя по манере поведения. У второго парня, как мне кажется, есть бойцовский дух, но он становится мягким, когда не играет.

Месси же, как мне кажется, всегда выглядит так, будто он на взводе. Он всегда выглядит так, будто тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-нибудь не то или не проявишь уважение», – отметил бывший тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в интервью Jackpot City Casino.