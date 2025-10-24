  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»
14

Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»

Малик Скотт считает, что из Месси получился бы лучший боксер, чем из Роналду.

«Характер Месси кажется чуть более жестким для бокса, судя по манере поведения. У второго парня, как мне кажется, есть бойцовский дух, но он становится мягким, когда не играет.

Месси же, как мне кажется, всегда выглядит так, будто он на взводе. Он всегда выглядит так, будто тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-нибудь не то или не проявишь уважение», – отметил бывший тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в интервью Jackpot City Casino.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
Малик Скотт
logoбокс
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМЛС
logoДеонтей Уайлдер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» следит за Семеньо, «МЮ» и «Тоттенхэм» тоже интересовались вингером «Борнмута». До лета трансфер почти нереален, в межсезонье потребуется около 75 млн фунтов (Daily Mail)
сегодня, 22:01
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 22:00Тесты и игры
Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»
сегодня, 21:36
Аршавин считает, что Месси лучше Роналду: «Конечно. Богом ему дано больше»
сегодня, 21:27
«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ с 9 очками после 3 туров. «Лион» – 3-й, «Астон Вилла» – 10-я, «Ноттингем» – 17-й, ПАОК – 20-й, «Рома» – 23-я, «Штутгарт» – 29-й, «Рейнджерс» – последние
сегодня, 21:15
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева победил «Лилль» – 4:3, «Ноттингем» обыграл «Порту», «Астон Вилла» уступила «Гоу Эхед Иглс»
сегодня, 20:58
Лига конференций. «Шахтер» уступил «Легии», «Динамо» Киев разгромлен «Самсунспором», «Пэлас» проиграл АЕК Ларнака, «Ноа» сыграл вничью с «Университатя Крайова»
сегодня, 20:57
«Если ребенок плачет, география не имеет значения». Фанаты «Фенербахче» вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче со «Штутгартом» в ЛЕ
сегодня, 20:54Фото
Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й отменил. Для красоты»
сегодня, 20:30
Гандри о Кадырове: «Великий человек, в России все его уважают. Он делает все для процветания «Ахмата», команда ощущает его поддержку»
сегодня, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом» в ЛЕ. Начало игры дважды переносили из-за шторма «Бенджамин»
сегодня, 21:57Фото
«Рома» проиграла 3 домашних матча подряд впервые с 2011 года. При Гасперини у римлян 4 поражения в 10 играх
сегодня, 21:32
«Фиорентина» лидирует в ЛК после 2-го тура, «Райо» – 8-й, «Ноа» – 12-й, АЕК Николича – 13-й, «Пэлас» – 16-й, «Шахтер» – 17-й, киевское «Динамо» – 34-е
сегодня, 21:22
Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»
сегодня, 21:07
Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои – это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»
сегодня, 20:56
Галактионов про 2:1 с «Балтикой»: «Хорошая встряска для «Локомотива». Непонятно, как сложилась бы игра, не отмени ВАР несколько голов – молодцы, что реализовали моменты»
сегодня, 20:38
Генсек РФС Митрофанов про изменение лимита: «Министр просто хочет создать условия для еще более качественной подготовки игроков. Он понимает, что нужно не испортить потенциал – а он огромный»
сегодня, 20:35
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Нажму», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 19:57
Артета вошел в десятку тренеров, дольше всех работавших в одном клубе в АПЛ, рекорд – у Венгера. «Канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии при испанце почти за 6 лет
сегодня, 19:53
«Спартак» поздравил Мельникову с золотой медалью ЧМ: «Безумно гордимся тобой, Ангелина! ❤️🤍»
сегодня, 19:52Фото