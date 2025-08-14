Майоров о лимите на легионеров в РПЛ: «11 человек на поле и 8 из них могут быть иностранцами. Куда мы идем? Это с «Зенита» началось»

Борис Майоров критически высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Я против такого количества иностранцев в российском футболе. Ладно еще в хоккее – из 22 человек в заявке 5 легионеров. Но в футболе у тебя 11 на поле и 8 из них могут быть иностранцами. Куда мы идем в таком случае?

А началось это с «Зенита», который при таком мощном спонсоре решил зарекомендовать себя на международной арене, тратя огромные деньги на легионеров. Хотя и он сам, и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, опираясь на российских футболистов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров .