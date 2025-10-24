«Фиорентина» лидирует в ЛК после 2-го тура, «Райо» – 8-й, «Ноа» – 12-й, АЕК Николича – 13-й, «Пэлас» – 16-й, «Шахтер» – 17-й, киевское «Динамо» – 34-е
«Фиорентина» лидирует в таблице Лиги конференций после двух туров.
Команда из Флоренции выиграла оба матча на старте общего этапа.
По 6 очков также набрали кипрский АЕК, «Целе», «Лозанна», «Самсунспор» и «Майнц», занимающие места со 2-го по 6-е, соответственно.
В первую восьмерку также входят пражская «Спарта» и «Райо Вальекано», набравшие по 4 очка.
Армянский «Ноа» с 4 очками занимает 12-е место, греческий АЕК под руководством Марко Николича идет 13-м (3 очка), «Кристал Пэлас» – 16-м (3 очка).
«Шахтер» с 3 очками занимает 17-ю строчку, киевское «Динамо» идет 34-м, не набрав ни одного балла.
Напомним, что первые 8 команд выходят в 1/8 финала, клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах, а остальные вылетают.
Скриншот: uefa.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
