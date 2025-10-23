  • Спортс
«Если ребенок плачет, география не имеет значения». Фанаты «Фенербахче» вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче со «Штутгартом» в ЛЕ

Фанаты «Фенербахче» вывесили пропалестинские баннеры на матче Лиги Европы.

Турецкий клуб обыграл «Штутгарт» (1:0) в домашнем матче 3-го тура общего этапа турнира.

Перед матчем болельщики «Фенербахче» вывесили баннер с флагом Палестины и надписью: «Если ребенок плачет, география не имеет значения».

Также на трибунах можно было увидеть баннеры «Свободу Палестине» и «Каждый ребенок в Палестине заслуживает безопасности, любви и будущего».

Фото: East News/Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Haber
