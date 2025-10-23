«Если ребенок плачет, география не имеет значения». Фанаты «Фенербахче» вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче со «Штутгартом» в ЛЕ
Фанаты «Фенербахче» вывесили пропалестинские баннеры на матче Лиги Европы.
Турецкий клуб обыграл «Штутгарт» (1:0) в домашнем матче 3-го тура общего этапа турнира.
Перед матчем болельщики «Фенербахче» вывесили баннер с флагом Палестины и надписью: «Если ребенок плачет, география не имеет значения».
Также на трибунах можно было увидеть баннеры «Свободу Палестине» и «Каждый ребенок в Палестине заслуживает безопасности, любви и будущего».
Фото: East News/Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Haber
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости