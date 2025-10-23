  • Спортс
  • Галактионов про 2:1 с «Балтикой»: «Хорошая встряска для «Локомотива». Непонятно, как сложилась бы игра, не отмени ВАР несколько голов – молодцы, что реализовали моменты»
3

Галактионов про 2:1 с «Балтикой»: «Хорошая встряска для «Локомотива». Непонятно, как сложилась бы игра, не отмени ВАР несколько голов – молодцы, что реализовали моменты»

Михаил Галактионов назвал матч с «Балтикой» полезным для «Локомотива».

Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1 в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Три гола «Балтики» были отменены – из-за двух офсайдов и фола в атаке.

– Это очень хороший и полезный матч для нас. Хорошая встряска для нашей команды, чтобы мы были в игровом тонусе. Должны держать уровень борьбы, а для этого надо больше прилагать усилий.

Молодцы, что свои моменты реализовали. Непонятно, как сложилась бы игра, если бы ВАР не отменил несколько взятий ворот.

– Как Пиняев провел свой отрезок?

– Он набирает форму. Чудес не бывает, он большой отрезок пропустил. Необходимо время, чтобы восстановить игровой тонус и игровые кондиции, – сказал главный тренер «Локомотива».

