Дмитрий Аленичев: «Я за определенное ужесточение лимита. Единственное, поднимутся цены на наших футболистов и их зарплаты – непропорционально мастерству. Это тревожит»

Дмитрий Аленичев поддержал сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– Совсем недавно министерство спорта объявило, что лимит на легионеров будет ужесточен. Вы поддерживаете это?

– Посмотрите на «Локомотив »!

Там доверяют россиянам – и как раскрылись ребята! Батраков, армейцы Глебов и Кисляк – это же фантастика для нашего чемпионата.

Конечно, я за определенное ужесточение лимита – единственное, поднимутся цены на наших футболистов и непропорционально мастерству их зарплаты. Вот этот аспект тревожит.

– Так Минспорта как раз хочет ввести потолок зарплат в футболе. Сработает?

– Глубоко в этом сомневаюсь. Значит, найдут какую-то серую схему, – сказал бывший главный тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев .