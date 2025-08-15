Дмитрий Аленичев: «Я за определенное ужесточение лимита. Единственное, поднимутся цены на наших футболистов и их зарплаты – непропорционально мастерству. Это тревожит»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.
– Совсем недавно министерство спорта объявило, что лимит на легионеров будет ужесточен. Вы поддерживаете это?
– Посмотрите на «Локомотив»!
Там доверяют россиянам – и как раскрылись ребята! Батраков, армейцы Глебов и Кисляк – это же фантастика для нашего чемпионата.
Конечно, я за определенное ужесточение лимита – единственное, поднимутся цены на наших футболистов и непропорционально мастерству их зарплаты. Вот этот аспект тревожит.
– Так Минспорта как раз хочет ввести потолок зарплат в футболе. Сработает?
– Глубоко в этом сомневаюсь. Значит, найдут какую-то серую схему, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.