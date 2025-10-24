«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ с 9 очками после 3 туров. «Лион» – 3-й, «Астон Вилла» – 10-я, «Ноттингем» – 17-й, ПАОК – 20-й, «Рома» – 23-я, «Штутгарт» – 29-й, «Рейнджерс» – последние

«Мидтьюлланд» возглавляет таблицу Лиги Европы после трех туров общего этапа.

Датчане набрали 9 очков из 9 возможных, забив 8 голов и пропустив 2. Также максимальное количество баллов у «Браги» и «Лиона ».

В первую восьмерку входят также «Динамо » Загреб, «Виктория » Пльзень, «Фрайбург », «Ференцварош » (все – по 7 очков) и «Бранн» (6).

«Сельта» занимает 9-е место, «Астон Вилла» – 10-е, «Лилль» – 11-е, «Фенербахче» – 14-е, «Порту» – 15-е, «Бетис» – 16-е, «Ноттингем Форест» – 17-е, «Болонья» – 18-е, ПАОК – 20-е, «Рома» – 23-е, «Штутгарт» – 29-е.

Ни одного очка пока не набрали «Ницца», «Зальцбург», «Утрехт» и «Рейнджерс».

Напомним, что первые 8 команд выходят в 1/8 финала, клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах, а остальные вылетают.