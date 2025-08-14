  • Спортс
Батт об Исаке: «Его поведение отвратительно и эгоистично. Надеюсь, «Ньюкасл» отстранит его – этот потрясающий клуб дал ему возможность стать суперзвездой»

Никки Батт раскритиковал поведение Александера Исака по отношению к «Ньюкаслу».

Сообщалось, что нападающий откажется играть, даже если клуб не отпустит его до закрытия трансферного окна. Исак считает завершенным этап своей карьеры в «Ньюкасле» и хочет перейти в «Ливерпуль».

«Люди совершают ошибки. Кажется, я помню, как вокруг Уэйна Руни ходили слухи, но он остался и стал рекордсменом по количеству забитых голов в «Манчестер Юнайтед». Но, судя по тому, как развивалась эта ситуация [с Исаком], это было бы просто «увидимся позже». Когда игрок постоянно повторяет это – а Исак повторяет уже две-три недели – это совсем другое дело.

Это не просто одна цитата, когда он «не это имел в виду». Надеюсь, «Ньюкасл» так и поступит. Это потрясающий, большой футбольный клуб с невероятной фан-базой. Они дали ему возможность стать той суперзвездой, которой он является сейчас, и изменили его жизнь и жизнь его семьи. Его поведение, честно говоря, отвратительно, но я уверен, что он перейдет в «Ливерпуль».

Это действительно ужасно. У него, конечно, есть свои причины, но мне бы это не понравилось… Не понравилось, что он посчитал меня недостаточно хорошим для того, чтобы играть со мной. В раздевалках, где я был, такого бы не случилось.

Возможно, раз или два можно было бы отпустить ситуацию. Но все зашло слишком далеко – это уже слишком. Я считаю, что опытные игроки, руководство должны сказать клубу, что они не хотят его видеть.

Это губит команду, его поведение настолько эгоистично. Футбол для этих парней порой просто работа, не более того. Он не из Ньюкасла, он не местный, он просто думает о своем следующем шаге и о том, как достичь своей мечты – выиграть Лигу чемпионов или что-то еще. У него есть свои причины, но существуют и другие способы добиться этого», – сказал экс-полузащитник «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?6920 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
