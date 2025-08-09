Хау про Исака: «Не могу привлечь его к работе с «Ньюкаслом». Коллектив дезорганизован, ситуация беспокоит команду. Есть что-то, что ей не идет на пользу»
Нападающим интересуется «Ливерпуль». Сообщалось, что футболист отстранен от тренировок с «Ньюкаслом».
«Он в клубе, поэтому у него есть будущее в «Ньюкасле». С нашей точки зрения, все, кто связан с клубом, были бы рады видеть его снова в команде. Но для этого должна сложиться подходящая ситуация.
Он здесь, и у него с нами контракт, так что, пока он в команде, конечно, есть шанс, что он снова будет играть за «Ньюкасл». Но я не знаю, что будет дальше.
Мы обсудили ситуацию, но сейчас мы не можем привлечь его в работе с основной командой. Не знаю, насколько долго это продлится. Думаю, предпочту оставить все как есть. Наши обсуждения должны оставаться конфиденциальными. Но очевидно, что я не могу привлечь его к работе в команде.
Думаю, что коллектив был дезорганизован. Всякий раз, когда футболист оказывается в подобной ситуации, это беспокоит команду. Не думаю, что мы были в таком положении с тех пор, как я возглавил «Ньюкасл». До этого гармония и сплоченность команды были на высоте.
Поэтому, естественно, это было темой для разговоров [в команде]. Это отвлекало.
Я должен отдать должное игрокам, потому что они продолжают работу. Тренировки проходят на очень высоком уровне. Я не видел негативных результатов на поле. Но я чувствовал, что в команде есть что-то, что не идет ей на пользу», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.