Акинфеев о 600-м матче в чемпионатах России: «Звучит солидно – сам не верю, я не гонюсь за цифрами. За ними стоит ваша поддержка и годы упорной работы»

Игорь Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после 600-го матча в чемпионатах России.

Юбилейной для вратаря стала игра 4-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (5:1).

«Еще раз всех с тремя очками!

Я никогда не гонюсь за цифрами, но, когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» – честно, сам не верю.

600 игр в Чемпионате России – звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами – ваша поддержка и годы упорной работы.

Спасибо, что были со мной на этом пути! 💙❤️» – написал голкипер ЦСКА в своем телеграм-канале.