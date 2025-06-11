Тренер вратарей «Краснодара» об Акинфееве: «Легенда российского футбола. Но если он ошибается, этого не замечают, вину перекладывают на других. Голкипер, превратившийся в миф, вне подозрений»
Тренер вратарей «Краснодара» считает, что Игоря Акинфеева оценивают необъективно.
– Почему полгода назад вы не включили Акинфеева даже в топ-3 вратарей РПЛ?
– Я объясню. Акинфеев – легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сэйвы. Как в игре с «Краснодаром», когда Черников метров с пяти бил головой и Игорь потащил. А в финале Кубка в серии пенальти рукой достал мяч из верхнего угла после удара Сутормина.
Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, еще на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений... Оценивать игру нужно честно и объективно, – сказал Михаил Савченко.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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