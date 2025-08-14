Алаев о потолке зарплат в РПЛ: «Мы нацелены на соответствие пропорциям, выбранным в международной индустрии. Закрытость КХЛ позволяет выстраивать иную бизнес‑модель»

Александр Алаев оценил идею ввести потолок зарплат в российском футболе.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

Министр Михаил Дегтярев упомянул потолок зарплат, рассуждая о предстоящем ужесточении лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

– Что скажете об идее потолка зарплат в РПЛ? Если брать во внимание систему КХЛ.

– Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать ее на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно к КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес‑модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов – и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.

В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА , видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрен потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития.

Министром было отмечено, что вопрос, объемы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта свое мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить, – сказал президент РПЛ .