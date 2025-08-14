  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев о потолке зарплат в РПЛ: «Мы нацелены на соответствие пропорциям, выбранным в международной индустрии. Закрытость КХЛ позволяет выстраивать иную бизнес‑модель»
4

Алаев о потолке зарплат в РПЛ: «Мы нацелены на соответствие пропорциям, выбранным в международной индустрии. Закрытость КХЛ позволяет выстраивать иную бизнес‑модель»

Александр Алаев оценил идею ввести потолок зарплат в российском футболе.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

Министр Михаил Дегтярев упомянул потолок зарплат, рассуждая о предстоящем ужесточении лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

– Что скажете об идее потолка зарплат в РПЛ? Если брать во внимание систему КХЛ.

– Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать ее на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно к КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес‑модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов – и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.

В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрен потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития.

Министром было отмечено, что вопрос, объемы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта свое мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить, – сказал президент РПЛ.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5721 голос
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
потолок зарплат
logoОрганизация РПЛ
logoМатч ТВ
logoАлександр Алаев
logoКХЛ
logoУЕФА
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о потолке зарплат в РПЛ: «Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиаде. Какой потолок? В Европе никто его не вводит»
612 августа, 14:55
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
3012 августа, 13:31
Роднина о недовольстве потолком зарплат в РПЛ: «Мы же никого не выгоняем, просто чуть-чуть меняем правила. Когда человек теряет власть, разве он будет хлопать в ладоши?»
7612 августа, 11:49
Главные новости
Агенты Манчини предложили «Спартаку» кандидатуру экс-тренера «Зенита» («СЭ»)
4736 минут назад
Акинфеев мог перейти в «Баварию»: «Перед ЧМ в Бразилии Капелло сказал: «Я договорился. Будешь вторым после Нойера?» Я отказался, какой смысл сидеть на скамейке?»
4440 минут назад
Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»
18сегодня, 09:52
Быстров об РПЛ: «Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны? Русские сейчас рулят. На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков»
61сегодня, 09:35
Глебов о 0:4 с «Краснодаром»: «Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые. Это глупые ошибки «Динамо» – сами себе привезли»
13сегодня, 09:18
«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26. «Бавария» – 2-я, «Интер» – 3-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 9-я, «МЮ» – 13-й
74сегодня, 09:14
Менеджеры «Арсенала» и МЮ укомплектовали состав к новому сезону АПЛ, а готова ли ваша команда в Фэнтези?
сегодня, 09:00
Акинфеев о современных вратарях: «Ощущал себя старым Терминатором. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, делают передачи, а я хожу, по старинке перезаряжаю оружие»
59сегодня, 08:48
Рэшфорд о шансах Англии на ЧМ-2026: «Наше поколение очень талантливо. Если мы не сумеем сделать что-то особенное, победить, это будет разочарованием»
8сегодня, 08:38
«Ман Сити» показал 3-й комплект формы на новый сезон – серый с неоново-зелеными вставками и рисунком капель. Он символизируют погоду Манчестера
60сегодня, 08:37Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» поздравил Медведева с 70-летием: «Клуб движется к новым вершинам под вашим руководством и не остановится на достигнутом. Желаем достижения самых амбициозных целей!»
1 минуту назад
Глава АПЛ Мастерс о тратах клубов на трансферы: «Команды будут усиливаться, это добавит конкуренции – здорово, если все придерживаются правил. Мы много спорили, стоит ли их менять, но решили не делать этого»
9 минут назад
Уличные торговцы устроили бессрочный протест у стадиона «Интера» и «Милана». 64 компании в сфере питания и футбольных товаров могут лишиться рабочих мест
10 минут назад
Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»
249 минут назад
«Карпин думал, что идет в «Ла Скала» времен Рикардо Мути, а попал в булгаковское варьете. С таким советом директоров Мастер в «Динамо» не появится, а Воланду не до клуба». Воробьев о бело-голубых
652 минуты назад
ЦСКА еще не получил оплату за трансфер Файзуллаева. У «Истанбула» проблемы с переводом денег
13сегодня, 09:43
Воспитанник «Зенита» Сиротов о нарушении ПДД в Польше: «Забрали ключи, повели – думал, депортируют. Отпустили даже без штрафа – не знали, как его оформить на русские номера»
2сегодня, 09:38
Вингер «Краснодара» Сантос о лимите: «Очень противоречивый вопрос. Сильному игроку не нужно особое место в составе, чтобы себя показать»
2сегодня, 09:23
Антонио о ДТП: «Врач сказал: «У тебя перелом ноги. Ты снова сможешь играть в футбол». Смерть Жоты выбила меня из колеи, понимаю, что такое могло произойти со мной»
8сегодня, 09:08
Глава АПЛ о КЧМ и календаре: «Необходимо серьезно обсудить количество игр. Я хочу, чтобы футболистам не приходилось выбирать между АПЛ и отдыхом перед другими матчами»
сегодня, 09:08