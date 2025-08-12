Роднина о недовольстве потолком зарплат в РПЛ: «Мы же никого не выгоняем, просто чуть-чуть меняем правила. Когда человек теряет власть, разве он будет хлопать в ладоши?»
Ирина Роднина высказалась о возможном введении потолка зарплат в Мир РПЛ.
«Футбол всегда жил отдельным миром. Но, например, в хоккее давно принят потолок зарплат. Причем не только в России. Это не революция, а попытка привести в порядок. Мы же не меняем требования, никого не выгоняем. Просто чуть-чуть меняем правила, это нормально.
Футбольная общественность недовольна? Их подвинут немножко. Любой человек, когда теряет власть, разве будет хлопать в ладоши? Надеюсь, что решения министра Дегтярева пойдут на пользу нашему спорту», – сказала депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
