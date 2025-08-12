  • Спортс
  • Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
26

Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»

Денис Казанский высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России. Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Потолок в КХЛ был стратегией. Долгосрочной. К нему последовательно шли и пришли. Теперь работают с повышением/понижением. Ищут. Это действительно сильный ход, который чуть сблизил команды.

Но! Богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Просто пул команд, что бьются за Кубок, куда больше, чем в футболе. Потолок список не изменил. Чуть выравнивает «средний класс», это возможно. Зато, например, мы узнали, что игроки могут переподписывать контракты, добровольно лишать себя зарплаты, чтобы играть вместе со звездами… В хоккее давно существует система бонусов. Которая к потолку уже не имеет отношение.

А бонусы теперь цветастые. «Смехопанорама». КХЛ постоянно пытается что-то с этим сделать. Пока это война с «мельницами». Но не перекрывать лазейки нельзя.

Я бы обратил внимание, что решение по потолку было делом самой Лиги. Она поглядывала на НХЛ и долго не решалась. Финансовое регулирование – собственная инициатива. Понятно, что в чистом виде бизнес из спорта у нас сделать невозможно. Но необходимо продолжать пробовать и искать. Сравнивать хоккейные трибуны во Владивостоке и Омске, Казани и Челябинске с футбольными Ростовом, Оренбургом и Сочи – точно нельзя. Хотя и здесь есть одно существенное ограничение, которое обезопасило футбол…. Лига решает сама. А не решают за нее.

Куда любопытней и правильнее было бы посмотреть на опыт футбольных коллег. Когда сумма зарплат привязывается к финансовым показателям клуба. Там очень много «но и если». И есть существенная разница – там чистый бизнес. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию. Посмотрим, как справится с этим РПЛ.

Ну а в системе детского-юношеского футбола у нас проблем, очевидно, нет. Да и в хоккее тоже. Кругом поля и катки. Особенно за уральским хребтом. Своими глазами видели в Хакасии и Бурятии. Точнее не видели. Времени на реформы профессионального спорта, который должен сам себя обеспечивать, и правда не жалко», – написал спортивный комментатор Денис Казанский в своем телеграм-канале. 

Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
logoДенис Казанский
logoКХЛ
потолок зарплат
logoпремьер-лига Россия
потолок зарплат
