Канчельскис о потолке зарплат в РПЛ: «Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиаде. Какой потолок? В Европе никто его не вводит»

Андрей Канчельскис выступил против введения потолка зарплат в российском футболе.

В Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России. Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«В Европе никто не вводит потолок зарплат. Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы и на Олимпиаде. Какой потолок?

Если у клуба есть возможность платить – пусть платят, это их дело», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.