  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Спартака» Дмитриев о возможной отставке Станковича: «Мы и себя должны спасать. Мы в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда»
29

Хавбек «Спартака» Дмитриев о возможной отставке Станковича: «Мы и себя должны спасать. Мы в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда»

Игорь Дмитриев поддержал тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Полузащитник красно-белых высказался после поражения от «Динамо» Махачкала (1:1, 3:4 по пен.) в Фонбет Кубке России.

После 4 туров «Спартак» с 4 очками занимает в РПЛ 11-е место.

«Будем разбираться и смотреть, что у нас не получается. Будем готовиться к следующему матчу. 

Чувствуем ли мы то, что главный тренер [Станкович] на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда», — сказал Дмитриев.

Кто выиграет Суперкубок Европы?5148 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДеян Станкович
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoИгорь Дмитриев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Радимов: «Со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»
63вчера, 21:51
Гришин о «Спартаке»: «Станкович обречен, он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно, а у него получается какая‑то «цыганщина»
19вчера, 20:42
«Где идеи Станковича? Я их не вижу. Вся игра идет через Заболотного – это нормально? Это не игра «Спартака». Гасилин о красно-белых
27вчера, 20:41
Главные новости
Агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки» (Metaratings)
31 минуту назад
Поражение «Спартака» и выходка Станковича, крупная победа «Зенита», «ПСЖ» подписал Забарного, а Доннарумма объявил об уходе, Исак бунтует в «Ньюкасле» и другие новости
42сегодня, 06:10
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
33сегодня, 05:41
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1209сегодня, 05:05
Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»
52сегодня, 04:43
«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»
24сегодня, 04:26
Возможность выиграть джерси, лиги с друзьями и ежедневные награды. Запустили Основу АПЛ
сегодня, 04:00Тесты и игры
Семак о «Зените» без бразильцев в старте против «Рубина»: «Они в непростом функциональном состоянии после «Ахмата». Мы прилетели в Петербург только в воскресенье вечером»
26сегодня, 03:34
Алабу могут перевести в центр полузащиты, считает Marca. Защитник играл на этой позиции в «Баварии», когда за нее выступал Алонсо
18сегодня, 02:46
Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»
28вчера, 22:13
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев назвал Газзаева самым великим тренером в России: «Валерий Георгиевич в свое время сделал великим ЦСКА»
215 минут назад
Шилов после дебюта за «Зенит»: «Есть куда расти. Партнеры сказали не бояться идти вперед, брать на себя ответственность. Играть как умею»
630 минут назад
Каррагер о поражении «Ливерпуля» от «Пэлас»: «Казалось, у них было слишком много атакующих игроков. Интересно, как Слот будет справляться с этим»
846 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:49
Энрике о Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» уже месяц тренируется, а «ПСЖ» – только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все сто»
3сегодня, 06:37
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
5сегодня, 06:15
Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22-23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему – больше денег за голы, передачи и время на поле»
22сегодня, 05:58
Франк о матче за Суперкубок Европы: «Тоттенхэм» даст бой «ПСЖ». Они пока далеко не на пике, для нас это отличная возможность»
7сегодня, 05:26
«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1сегодня, 04:55
«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
5сегодня, 04:04