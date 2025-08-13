Хавбек «Спартака» Дмитриев о возможной отставке Станковича: «Мы и себя должны спасать. Мы в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда»
Игорь Дмитриев поддержал тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Полузащитник красно-белых высказался после поражения от «Динамо» Махачкала (1:1, 3:4 по пен.) в Фонбет Кубке России.
После 4 туров «Спартак» с 4 очками занимает в РПЛ 11-е место.
«Будем разбираться и смотреть, что у нас не получается. Будем готовиться к следующему матчу.
Чувствуем ли мы то, что главный тренер [Станкович] на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда», — сказал Дмитриев.
