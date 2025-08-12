«Где идеи Станковича? Я их не вижу. Вся игра идет через Заболотного – это нормально? Это не игра «Спартака». Гасилин о красно-белых
Алексей Гасилин считает, что идеи Деяна Станковича в «Спартаке» не работают.
Сегодня красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» по пенальти во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).
«Этот состав «Спартака» нормальный. Станкович должен признать, что его идеи не работают. Ты тренер и должен дать установку. А хороших игроков просто не видно.
Вся игра идет через Заболотного. Это нормально? Это не игра «Спартака». Где идеи Станковича? Я их не вижу», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
