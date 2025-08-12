Гришин о «Спартаке»: «Станкович обречен, он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно, а у него получается какая‑то «цыганщина»

Александр Гришин убежден, что Деяну Станковичу скоро придется покинуть «Спартак».

«У «Спартака» сильная команда. Зачем Станкович подстраивается под более слабого соперника? Под тебя должны соперники подстраиваться. Мне кажется, что футболисты уже потерялись и растерялись.

Мне кажется, Станкович уже обречен. Я вижу, что он не управляет командой.

Ты должен вести себя солидно. А у него получается какая‑то «цыганщина», – заявил бывший полузащитник ЦСКА.