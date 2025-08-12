У «Спартака» 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения в игровое время в этом сезоне. Дальше – игра с «Зенитом»
«Спартак» выиграл лишь 2 из 6 матчей сезона.
Сегодня красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» по пенальти во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).
В текущем сезоне команда Деяна Станковича одержала лишь две победы – над махачкалинцами в Мир РПЛ (1:0) и над «Ростовом» в Кубке (2:0). На счету москвичей также 2 ничьих и 2 поражения в игровое время.
16 августа «Спартак» примет «Зенит» в рамках 5-го тура чемпионата России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
