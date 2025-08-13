  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владислав Радимов: «Со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»
18

Владислав Радимов: «Со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»

Владислав Радимов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

Во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России московская команда по пенальти уступила махачкалинскому «Динамо» (1:1, пен. 3:4). Красно-белые выиграли лишь два из шести матчей сезона. 

«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!

И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» – написал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Радимов.

Станкович ушел из ложи «Спартака» после гола «Динамо» Махачкала с пенальти на 87-й. Красно-белые сравняли на 95-й

Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»

Кто выиграет Суперкубок Европы?3603 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»
635 минут назад
Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)
2037 минут назад
«Химнастик» отменил переход Кальдерона через пару часов после объявления. Защитник год назад произнес: «Я срал на мертвецов каталонцев» – видео завирусилось после его трансфера
249 минут назад
Агент Доннаруммы о «ПСЖ»: «Я ошеломлен неуважением. Джанлуиджи согласился на снижение зарплаты, но клуб передумал. Только в АПЛ удовлетворят завышенные требования парижан»
25сегодня, 21:42
«Фенербахче» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Кайрат» – с «Селтиком», «Карабах» – с «Ференцварошем», «Рейнджерс» – с «Брюгге». Матчи пройдут 19/20 и 26/27 августа
15сегодня, 21:21
«Ньюкасл» купил Тиава у «Милана» за 36+4 млн евро. Контракт – на 5 лет
8сегодня, 21:16Фото
Ассистент Станковича Сакич о «Спартаке»: «Понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер»
35сегодня, 21:15
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Кайрат» одолел «Слован», «Динамо» Киев проиграло «Пафосу», «Карабах» забил 5 голов «Шкендия-79»
148сегодня, 21:05
ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года
4сегодня, 21:04
Газизов о предложении «Спартака» по Пальцеву: «Решение надо было принять за 1 день. Так не бывает, мы же не лохи здесь. Это настолько непрофессионально, что нам было неприятно»
25сегодня, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» близок к трансферу хавбека «Астон Виллы» Рэмзи за 40 млн фунтов
3сегодня, 21:40
Беллингем позвонил перенесшему операцию Мэддисону: «Вернешься еще сильнее! Ноль сомнений»
4сегодня, 21:30Фото
Роберт Левандовски: «Вижу, что по-прежнему не мне надо догонять молодых игроков, а им меня. Но я многому у них учусь – не думал, что так будет»
7сегодня, 21:11
Товарищеские матчи. «Бавария» обыграла «Грассхоппер», «Реал» разгромил «Тироль», «Интер» сыграл вничью с «Монцей»
33сегодня, 20:59
«Лион» арендовал хавбека «Спарты» Карабеца за 300 000 евро с опцией выкупа за 3,5 млн
сегодня, 20:51Фото
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» проиграл «Риеке», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
2сегодня, 20:45
Гришин о «Спартаке»: «Станкович обречен, он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно, а у него получается какая‑то «цыганщина»
13сегодня, 20:42
«Где идеи Станковича? Я их не вижу. Вся игра идет через Заболотного – это нормально? Это не игра «Спартака». Гасилин о красно-белых
22сегодня, 20:41
«Ливерпуль» предложит «Парме» 35 млн евро за Леони. Англичане согласовали контракт с защитником до 2031-го (Николо Скира)
12сегодня, 20:21
«Удинезе» купил лучшего ассистента «Мазеруэлла» Миллера за рекордные для шотландского клуба 4,7 млн фунтов
1сегодня, 19:56