Владислав Радимов: «Со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»
Владислав Радимов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».
Во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России московская команда по пенальти уступила махачкалинскому «Динамо» (1:1, пен. 3:4). Красно-белые выиграли лишь два из шести матчей сезона.
«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!
И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» – написал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Радимов.
Станкович ушел из ложи «Спартака» после гола «Динамо» Махачкала с пенальти на 87-й. Красно-белые сравняли на 95-й
Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»
