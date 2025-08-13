Владислав Радимов: «Со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»

Владислав Радимов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

Во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России московская команда по пенальти уступила махачкалинскому «Динамо» (1:1, пен. 3:4). Красно-белые выиграли лишь два из шести матчей сезона.

«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!

И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» – написал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Радимов.

