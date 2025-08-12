«Поведение Станковича позорит «Спартак». Вспоминаем Старостина, Бескова, Романцева – а это что такое? Не знаю, как руководство выбирает таких тренеров, это же катастрофа!» Белоус о красно-белых
Юрий Белоус недоволен поведением Деяна Станковича.
«Время Станковича в «Спартаке» толком и не наступало. Я не знаю, как руководство клуба выбирает таких тренеров! По каким критериям? Это же катастрофа! Это говорит о том, что в «Спартаке» нет вертикали власти и генеральный менеджер не управляет тренерским штабом – они сами по себе. Это легко исправить благодаря жесткой системе штрафов в клубе.
Поведение тренерского штаба просто позорит «Спартак». Мы вспоминаем «Спартак» Старостина, Бескова и Романцева. А это что такое?
На сегодняшний момент вся эта недисциплинированность передается футболистам, отсюда красные карточки», – сказал бывший вице-президент «Локомотива».
