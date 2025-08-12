  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья Чебан дал пенальти «Зениту» – хавбек «Рубина» Ходжа сбил Шилова на углу штрафной в матче Кубка России
31

Судья Чебан дал пенальти «Зениту» – хавбек «Рубина» Ходжа сбил Шилова на углу штрафной в матче Кубка России

17-летний игрок «Зенита» Вадим Шилов заработал пенальти в игре с «Рубином».

«Зенит» принимает «Рубин» в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0, второй тайм).

На 75-й минуте Шилов принял мяч на углу штрафной, Велдин Ходжа пытался отобрать мяч у соперника, и вингер хозяев упал на газон.

Главный судья Сергей Чебан назначил пенальти в пользу «Зенита». ВАР не стал вмешиваться в эпизод. Матео Кассьерра забил с точки и сделал дубль в матче.

Отметим, что Вадим Шилов дебютировал за первую команду «Зенита». Он вышел на замену на 66-й минуте.

Ранее в этом матче арбитр отменил два гола – хавбека «Зенита» Максима Глушенкова из-за офсайда и форварда «Рубина» Мирлинда Даку из-за игры рукой у его партнера.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
