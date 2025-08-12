«Ман Сити» отдал Грилиша в аренду «Эвертону»
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш перешел в «Эвертон».
29-летний англичанин проведет в Ливерпуле сезон-2025/26 на правах аренды.
Сообщалось, что у «Эвертона» будет опция выкупа Джека за 50 миллионов фунтов.
Грилиш после трансфера из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов провел четыре сезона в «Ман Сити» и выиграл 7 трофеев, включая Лигу чемпионов и три титула в АПЛ.
В прошлом сезоне Грилиш в 20 играх в Премьер-лиге забил гол, сделал ассист и получил три желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Фото: x.com/Everton
Кто выиграет Суперкубок Европы?1620 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости