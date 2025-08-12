«Ман Сити» отдал Грилиша в аренду «Эвертону»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш перешел в «Эвертон».

29-летний англичанин проведет в Ливерпуле сезон-2025/26 на правах аренды.

Сообщалось, что у «Эвертона » будет опция выкупа Джека за 50 миллионов фунтов .

Грилиш после трансфера из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов провел четыре сезона в «Ман Сити » и выиграл 7 трофеев, включая Лигу чемпионов и три титула в АПЛ .

В прошлом сезоне Грилиш в 20 играх в Премьер-лиге забил гол, сделал ассист и получил три желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .

Фото: x.com/Everton