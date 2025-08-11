Грилиш прошел медосмотр в «Эвертоне» перед арендой из «Ман Сити» с правом выкупа за 50 млн фунтов
Джек Грилиш переходит в «Эвертон» из «Манчестер Сити».
29-летний атакующий полузащитник уже прошел медосмотр перед переездом в Ливерпуль на правах аренды. У «Эвертона» будет опция выкупа Джека за 50 миллионов фунтов.
Грилиш после трансфера из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов провел четыре сезона в «Ман Сити» и выиграл 7 трофеев, включая Лигу чемпионов и три титула в АПЛ.
В прошлом сезоне Грилиш в 20 играх в Премьер-лиге забил гол, сделал ассист и получил три желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
