У «Эвертона» будет право выкупа Грилиша за 50 млн фунтов после аренды
«Эвертон» сможет выкупить Джека Грилиша после аренды.
Ранее стало известно, что клуб из Ливерпуля согласовал с «Манчестер Сити» аренду 29-летнего полузащитника.
По информации The Athletic, у «ирисок» будет право дальнейшего выкупа игрока за 50 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Грилиш провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику англичанина можно найти здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31253 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости