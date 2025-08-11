У «Эвертона» будет право выкупа Грилиша за 50 млн фунтов после аренды

«Эвертон» сможет выкупить Джека Грилиша после аренды.

Ранее стало известно , что клуб из Ливерпуля согласовал с «Манчестер Сити » аренду 29-летнего полузащитника.

По информации The Athletic, у «ирисок» будет право дальнейшего выкупа игрока за 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Грилиш провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику англичанина можно найти здесь .