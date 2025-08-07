«Сити» отпустит Грилиша в аренду, только если новый клуб покроет 100% зарплаты (talkSPORT)

«Ман Сити» согласится отдать Джека Грилиша в аренду только с покрытием зарплаты.

Ранее сообщалось , что «Эвертон» начал переговоры об аренде вингера «Манчестер Сити ». Отмечалось, что «ириски» хотят платить Грилишу только часть заработной платы.

По данным talkSPORT, «горожане» готовы отпустить игрока только в случае выплаты 100% его зарплаты другим клубом.

Сейчас Джек зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю.

Помимо «Эвертона », футболистом интересуется «Тоттенхэм» и клубы Серии А.