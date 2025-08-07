«Сити» отпустит Грилиша в аренду, только если новый клуб покроет 100% зарплаты (talkSPORT)
«Ман Сити» согласится отдать Джека Грилиша в аренду только с покрытием зарплаты.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» начал переговоры об аренде вингера «Манчестер Сити». Отмечалось, что «ириски» хотят платить Грилишу только часть заработной платы.
По данным talkSPORT, «горожане» готовы отпустить игрока только в случае выплаты 100% его зарплаты другим клубом.
Сейчас Джек зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю.
Помимо «Эвертона», футболистом интересуется «Тоттенхэм» и клубы Серии А.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13179 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости