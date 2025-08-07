  • Спортс
  • «Сити» отпустит Грилиша в аренду, только если новый клуб покроет 100% зарплаты (talkSPORT)
6

«Сити» отпустит Грилиша в аренду, только если новый клуб покроет 100% зарплаты (talkSPORT)

«Ман Сити» согласится отдать Джека Грилиша в аренду только с покрытием зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» начал переговоры об аренде вингера «Манчестер Сити». Отмечалось, что «ириски» хотят платить Грилишу только часть заработной платы.

По данным talkSPORT, «горожане» готовы отпустить игрока только в случае выплаты 100% его зарплаты другим клубом.

Сейчас Джек зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю.

Помимо «Эвертона», футболистом интересуется «Тоттенхэм» и клубы Серии А.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
logoпремьер-лига Англия
logoДжек Грилиш
возможные трансферы
logoМанчестер Сити
деньги
logoЭвертон
logoсерия А Италия
logoТоттенхэм
