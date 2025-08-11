  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» проведет новые переговоры по Балеба. Трансфер опорника «Брайтона» очень сложен, но клуб попытается его осуществить
32

«МЮ» проведет новые переговоры по Балеба. Трансфер опорника «Брайтона» очень сложен, но клуб попытается его осуществить

«Манчестер Юнайтед» предпримет еще одну попытку подписать Карлоса Балеба.

Ранее сообщалось, что «МЮ» связался с «Брайтоном» насчет 21-летнего опорного полузащитника сборной Камеруна, «Арсеналу» и «Ливерпулю» игрок тоже интересен. Зимой за Карлоса просили 120 млн евро – это остановило «Манчестер Сити». Позже стало известно, что «чайки» по-прежнему оценивают Балеба в 120 млн, а хавбек готов рассмотреть трансфер в следующем году.

Фабрицио Романо утверждает, что «Юнайтед» планирует провести новый раунд переговоров о трансфере Балеба в ближайшие дни. В клубе уверены, что футболист заинтересован в переходе, поэтому условия личного контракта не станут проблемой. 

Контакты с «Брайтоном» продолжаются. Сделка считается очень сложной, но «МЮ» попытается ее осуществить.

В минувшем сезоне АПЛ опорник забил 3 гола, сделал результативный пас, получил 6 желтых и 1 красную карточку в 34 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?32507 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoКарлос Балеба
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Камеруна по футболу
Фабрицио Романо
logoБрайтон
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новая цель «МЮ» за 120 млн, Забарный почти в «ПСЖ». Главные инсайды дня
388 августа, 00:10
«Брайтон» по-прежнему оценивает Балеба в 120 млн евро, «МЮ» вряд ли подпишет хавбека после сделки по Шешко. Игрок готов рассмотреть трансфер в следующем году (ESPN)
257 августа, 19:18
«МЮ» связался с «Брайтоном» насчет Балеба, «Арсеналу» и «Ливерпулю» хавбек тоже интересен. Зимой за камерунца просили 120 млн евро – это остановило «Ман Сити»
266 августа, 18:12
Хавбек «Брайтона» Балеба станцевал в туннеле «Олд Траффорд» после 3:1 с «МЮ»
220 января, 10:10
Главные новости
Нашей Трибуне нужен продакт-менеджер, чтобы каждый голос пользователя на ней был ярче и громче. Ждем именно вас!
17 минут назадВакансия
Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
1850 минут назад
Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости
9сегодня, 06:10
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
110сегодня, 05:30
Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»
24сегодня, 05:15
Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу – обратятся»
21сегодня, 04:45
Мостовой о Станковиче: «Нет результата – будут кидать ножи в спину. Будет результат – те же самые будут облизывать. В «Спартаке» поменялось 12 тренеров за последние 10 лет»
29сегодня, 04:30
Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»
56сегодня, 04:15
Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»
64сегодня, 03:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
12сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»
1112 минут назад
«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
542 минуты назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
1сегодня, 06:45
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
сегодня, 06:25
Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень очень высокий. В Бразилии футбол более техничный, в России – интенсивный, построен на физике»
6сегодня, 06:15
Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
5сегодня, 05:55
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
4сегодня, 05:45
Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»
16сегодня, 04:55
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
3сегодня, 03:55
«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе
34сегодня, 03:30