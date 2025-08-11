«МЮ» проведет новые переговоры по Балеба. Трансфер опорника «Брайтона» очень сложен, но клуб попытается его осуществить
Ранее сообщалось, что «МЮ» связался с «Брайтоном» насчет 21-летнего опорного полузащитника сборной Камеруна, «Арсеналу» и «Ливерпулю» игрок тоже интересен. Зимой за Карлоса просили 120 млн евро – это остановило «Манчестер Сити». Позже стало известно, что «чайки» по-прежнему оценивают Балеба в 120 млн, а хавбек готов рассмотреть трансфер в следующем году.
Фабрицио Романо утверждает, что «Юнайтед» планирует провести новый раунд переговоров о трансфере Балеба в ближайшие дни. В клубе уверены, что футболист заинтересован в переходе, поэтому условия личного контракта не станут проблемой.
Контакты с «Брайтоном» продолжаются. Сделка считается очень сложной, но «МЮ» попытается ее осуществить.
В минувшем сезоне АПЛ опорник забил 3 гола, сделал результативный пас, получил 6 желтых и 1 красную карточку в 34 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.