  • «МЮ» связался с «Брайтоном» насчет Балеба, «Арсеналу» и «Ливерпулю» хавбек тоже интересен. Зимой за камерунца просили 120 млн евро – это остановило «Ман Сити»
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Карлоса Балеба.

Как сообщают L’Equipe и The Athletic, манкунианцы связались с «Брайтоном» с целью узнать условия возможного трансфера полузащитника.

«МЮ» знает, что цена будет очень высокой. Зимой камерунцем интересовался «Манчестер Сити», но не захотел платить 120 млн евро.

Также Балеба интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу», но именно «Юнайтед» называется главным претендентом.

Если Карлос будет продан дороже 30 млн евро, 20% от прибыли получит «Лилль».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L&#8217;Equipe
