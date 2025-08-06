«МЮ» связался с «Брайтоном» насчет Балеба, «Арсеналу» и «Ливерпулю» хавбек тоже интересен. Зимой за камерунца просили 120 млн евро – это остановило «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Карлоса Балеба.

Как сообщают L’Equipe и The Athletic , манкунианцы связались с «Брайтоном » с целью узнать условия возможного трансфера полузащитника.

«МЮ » знает, что цена будет очень высокой. Зимой камерунцем интересовался «Манчестер Сити », но не захотел платить 120 млн евро.

Также Балеба интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу », но именно «Юнайтед» называется главным претендентом.

Если Карлос будет продан дороже 30 млн евро, 20% от прибыли получит «Лилль ».