Хавбек «Брайтона» Балеба станцевал в туннеле «Олд Траффорд» после 3:1 с «МЮ»

Карлос Балеба танцем отметил победу над «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Брайтон » в гостях обыграл манкунианцев (3:1) в 22-м туре АПЛ .

Полузащитник «чаек» Балеба отпраздновал победу танцем и криками «еее» прямо в туннеле «Олд Траффорд ».

В этот момент команды возвращались в раздевалки, на видеозаписи видно, как неподалеку от него проходят расстроенные Бруну Фернандеш и Кобби Майну .

Балеба не отметился результативными действиями в матче. Камерунец получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 95-й.