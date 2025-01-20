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Хавбек «Брайтона» Балеба станцевал в туннеле «Олд Траффорд» после 3:1 с «МЮ»

Карлос Балеба танцем отметил победу над «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Брайтон» в гостях обыграл манкунианцев (3:1) в 22-м туре АПЛ.

Полузащитник «чаек» Балеба отпраздновал победу танцем и криками «еее» прямо в туннеле «Олд Траффорд».

В этот момент команды возвращались в раздевалки, на видеозаписи видно, как неподалеку от него проходят расстроенные Бруну Фернандеш и Кобби Майну.

Балеба не отметился результативными действиями в матче. Камерунец получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 95-й.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБрайтон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoКобби Майну
logoБруну Фернандеш
logoОлд Траффорд
logoКарлос Балеба
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