Хавбек «Брайтона» Балеба станцевал в туннеле «Олд Траффорд» после 3:1 с «МЮ»
Карлос Балеба танцем отметил победу над «Манчестер Юнайтед».
Вчера «Брайтон» в гостях обыграл манкунианцев (3:1) в 22-м туре АПЛ.
Полузащитник «чаек» Балеба отпраздновал победу танцем и криками «еее» прямо в туннеле «Олд Траффорд».
В этот момент команды возвращались в раздевалки, на видеозаписи видно, как неподалеку от него проходят расстроенные Бруну Фернандеш и Кобби Майну.
Балеба не отметился результативными действиями в матче. Камерунец получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 95-й.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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