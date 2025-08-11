  • Спортс
  • Уэс Браун: «Ямаль – талант схожего с Месси и Роналду уровня. Но и Рэшфорд выглядит круто, он захочет показать всем в «Барсе» и себе тоже, на что он способен»
Уэс Браун: «Ямаль – талант схожего с Месси и Роналду уровня. Но и Рэшфорд выглядит круто, он захочет показать всем в «Барсе» и себе тоже, на что он способен»

Уэс Браун сравнил Маркуса Рэшфорда и Ламина Ямаля.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перешел в «Барселону» на правах аренды.

– Сможет ли Рэшфорд превзойти показатели Ямаля в сезоне-2025/26?

– У Маркуса есть необходимый опыт, чтобы сделать [это].

С точки зрения таланта, Ламин – игрок другой породы. Маркус постарается соответствовать ему во всем. Они играют немного по-разному. Уверен, Маркус захочет показать всем в «Барселоне» и себе тоже, на что он способен.

Если сравнивать Рэшфорда и Ямаля, то они немного отличаются. Маркус немного старше, но посмотрите на то, каковы его физические данные, как он играет, он по-прежнему быстр, в отличной форме. Он будет стараться делать ровно то, что делал в «Юнайтед» годами.

Ямаль – восходящая суперзвезда, у него есть способности, которые редко встретишь, и сейчас он демонстрирует их на самом высоком уровне. Ламин невероятен. Он талант схожего с Месси и Роналду уровня, это видно по нему. Будет ли он играть так еще много лет? На это можно надеяться.

Рафинья прибавил после перехода из «Лидса». Мы считали его хорошим игроком, но вопрос в том – сможешь ли ты делать это на более высоком уровне, это серьезный вызов. В «Барселоне» сейчас собраны действительно сильные игроки. Они будут яркими в предстоящем сезоне. Ямаль, на мой взгляд, пожалуй, самая яркая звезда среди всех.

Маркус выглядит круто. Я всегда буду следить за Рэшфордом, где бы он ни был, но он выглядит круто. Он тоже выходит в стартовом составе. Будет интересно посмотреть. Он хороший игрок. Маркусу нужно сосредоточиться и по-настоящему проявить себя в «Барсе». Да, в этом году за ним будут пристально следить, и, надеюсь, он сконцентрирован.

У Рэшфорда есть возможность по-настоящему блеснуть в этом клубе и показать, кто он и на что способен. Мало кто не желает ему удачи. Хочется, чтобы у него все получилось.

На протяжении многих лет он был прекрасным игроком для «Манчестер Юнайтед». Последние пару лет были не самыми выдающимися. Если у игрока возникают разногласия с тренером, это не идеальная ситуация. В футболе такое часто случается, и теперь он решил двигаться дальше.

Маркус пришел в «Юнайтед» молодым футболистом, который хотел играть за этот клуб. Он этого добился, выиграл трофеи, и остается только желать ему всего наилучшего», – сказал бывший защитник «МЮ» Браун.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
