Лапорта о «Золотом мяче»: «Он должен достаться игроку «Барсы». Ямаль – гений, он полностью отдается тренировкам и становится все лучше»
Жоан Лапорта хотел бы, чтобы «Золотой мяч» получил игрок «Барселоны».
Президент «блауграны» высказался на эту тему после матча с «Комо» (5:0) за Кубок Жоана Гампера.
«Футболист, который останется в «Барсе» и продолжит быть главной звездой команды, – это Ламин [Ямаль], который продемонстрировал еще одну впечатляющую игру.
Я думаю, «Золотой мяч» должен достаться игроку «Барсы». У нас четыре номинанта.
Ламин – настоящий гений, он демонстрирует это в каждой игре. У него есть то, что свойственно только тем, кто выигрывает «Золотой мяч»: он полностью отдается тренировкам. Он играет так, как тренируется, и с каждым разом становится все лучше и лучше.
Надеюсь, «Золотой мяч» достанется «Барсе», – сказал Лапорта в интервью TV3.
От каталонского клуба на приз в этом году также претендуют Рафинья, Роберт Левандовски и Педри.
