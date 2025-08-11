Лапорта о «Золотом мяче»: «Он должен достаться игроку «Барсы». Ямаль – гений, он полностью отдается тренировкам и становится все лучше»

Жоан Лапорта хотел бы, чтобы «Золотой мяч» получил игрок «Барселоны».

Президент «блауграны» высказался на эту тему после матча с «Комо» (5:0) за Кубок Жоана Гампера.

«Футболист, который останется в «Барсе» и продолжит быть главной звездой команды, – это Ламин [Ямаль] , который продемонстрировал еще одну впечатляющую игру.

Я думаю, «Золотой мяч» должен достаться игроку «Барсы». У нас четыре номинанта.

Ламин – настоящий гений, он демонстрирует это в каждой игре. У него есть то, что свойственно только тем, кто выигрывает «Золотой мяч»: он полностью отдается тренировкам. Он играет так, как тренируется, и с каждым разом становится все лучше и лучше.

Надеюсь, «Золотой мяч» достанется «Барсе», – сказал Лапорта в интервью TV3.

От каталонского клуба на приз в этом году также претендуют Рафинья, Роберт Левандовски и Педри.