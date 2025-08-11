«Карпин – это просто дно российского футбола, позор. «Динамо» – не команда, которая хочет бороться за чемпионство». Селюк про тренера

Дмитрий Селюк назвал Валерия Карпина дном российского футбола.

Московское «Динамо» под руководством Карпина, тренирующего также и сборную России, сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ . Бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице с 5 очками.

«Хочу обратиться к «Матч Премьер». Ну зачем приглашать такого, как Григорян? Понятно, что его выгнали отовсюду. Но человек рассказывает, что «Динамо» прибавляет, что «Краснодар» они вымотали весь и только после 75-й минуты просели. Первый удар «Динамо» в створ ворот «Краснодара» нанесло только в конце матча.

Я хочу сказать, что «Динамо» – не команда, которая хочет бороться за чемпионство. Хочется сказать, для Валерия Карпина это просто позор!

Мы говорим про Станковича и других, но Карпин – позор! Это не Бахрейн, не Вьетнам, это РПЛ. И даже «Сочи», который забил один мяч за три игры, и тот вы не смогли обыграть. Карпин – это просто дно российского футбола», – цитирует футбольного агента Селюка «Евро-Футбол.Ру».

