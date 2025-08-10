  • Спортс
Карпин про 1:1 с «Сочи»: «Кроме результата, что-то плохое выделить непросто. По обороне вопросов нет – забить только не получилось»

Валерий Карпин рассказал, чего не хватило «Динамо» для победы над «Сочи».

Встреча команд в 4-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

– Что не получилось, чтобы победить?

– Забить только не получилось. Один удар в створ наших ворот из четырех. По обороне вопросов вообще нет. Что касается атаки, надо забивать свои моменты.

– Что устроило в игре и что нет?

 – Результатом, понятно, недовольны. По обороне вопросов вообще нет. У «Сочи» был один удар в створ за всю игру, и пропускать, естественно, обидно.

В атаке понравился первый тайм, но если не забиваешь ты, забивают тебе из ничего. Вратарь выбил, не подобрали – и 1:1.

Хорошего было намного больше. Кроме результата, из плохого выделить что‑то непросто, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
