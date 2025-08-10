Карпин об одной победе «Динамо» в 4 матчах РПЛ: «Неудовлетворительно, ожидали большего. Это уже моя команда, по всему. Лунев? В любой школе говорят, ближний угол – вратаря»

Валерий Карпин недоволен результатами «Динамо» на старте сезона.

Бело-голубые сыграли вничью с «Сочи » (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ . «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице с 5 очками.

– Четыре тура и одна победа. Какой вывод, если говорить системно?

– Для меня это неудовлетворительно, естественно. Ожидали большего и другого.

Я бы не брал какую‑то систему, а принимал как данность, что пока вот так. К сожалению, в системе травм винить кого‑то нельзя, травмы все разные – долгие и нет.

– Когда мы можем сказать, что это «Динамо» Карпина и команда понимает ваши требования?

– Требования понимают уже сейчас. Всем все видно на поле. Это уже моя команда. По всему.

– Как оцените новичков и ждете ли еще усиления?

– Новичков оценю нормально, хорошо. Понятно что с корабля на бал, но смотря кого относить к новичкам. Рубенс и Зайнутдинов – да, Сергеева относить к новичкам нет смысла.

– Каких новичков еще ждете?

– Посмотрим, не знаю.

– Видите ли вину Андрея Лунева в пропущенном мяче?

– В повторе ближний угол, в любой школе говорят, что ближний угол – это угол вратаря. Что говорить, кто виноват, а кто нет, – сказал главный тренер «Динамо».