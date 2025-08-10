Карпин об одной победе «Динамо» в 4 матчах РПЛ: «Неудовлетворительно, ожидали большего. Это уже моя команда, по всему. Лунев? В любой школе говорят, ближний угол – вратаря»
Бело-голубые сыграли вничью с «Сочи» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ. «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице с 5 очками.
– Четыре тура и одна победа. Какой вывод, если говорить системно?
– Для меня это неудовлетворительно, естественно. Ожидали большего и другого.
Я бы не брал какую‑то систему, а принимал как данность, что пока вот так. К сожалению, в системе травм винить кого‑то нельзя, травмы все разные – долгие и нет.
– Когда мы можем сказать, что это «Динамо» Карпина и команда понимает ваши требования?
– Требования понимают уже сейчас. Всем все видно на поле. Это уже моя команда. По всему.
– Как оцените новичков и ждете ли еще усиления?
– Новичков оценю нормально, хорошо. Понятно что с корабля на бал, но смотря кого относить к новичкам. Рубенс и Зайнутдинов – да, Сергеева относить к новичкам нет смысла.
– Каких новичков еще ждете?
– Посмотрим, не знаю.
– Видите ли вину Андрея Лунева в пропущенном мяче?
– В повторе ближний угол, в любой школе говорят, что ближний угол – это угол вратаря. Что говорить, кто виноват, а кто нет, – сказал главный тренер «Динамо».