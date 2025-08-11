Абаскаль о «Спартаке»: «Если появится возможность вернуться и завершить начатое, я буду готов. Но сейчас я счастлив в «Атлетико»
Гильермо Абаскаль заявил, что счастлив в Мексике, но готов вернуться в «Спартак».
36-летний испанец, работавший в «Спартаке» с 2022-го по 2024-й, сейчас тренирует мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Ранее он дал понять, что готов вернуться в московский клуб.
– Вы действительно готовы покинуть «Атлетико» прямо сейчас ради работы в «Спартаке»?
– Как я уже сказал, моя работа в «Спартаке» не закончилась. Многое послужило причиной того, что мы расстались именно в тот момент. Время покажет, что произошло и почему.
Если когда-нибудь появится возможность вернуться к работе и завершить начатое, я буду готов, но сейчас я занят и счастлив от работы в «Атлетико», – сказал Абаскаль.
