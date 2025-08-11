  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о «Спартаке»: «Если появится возможность вернуться и завершить начатое, я буду готов. Но сейчас я счастлив в «Атлетико»
26

Абаскаль о «Спартаке»: «Если появится возможность вернуться и завершить начатое, я буду готов. Но сейчас я счастлив в «Атлетико»

Гильермо Абаскаль заявил, что счастлив в Мексике, но готов вернуться в «Спартак».

36-летний испанец, работавший в «Спартаке» с 2022-го по 2024-й, сейчас тренирует мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Ранее он дал понять, что готов вернуться в московский клуб.

– Вы действительно готовы покинуть «Атлетико» прямо сейчас ради работы в «Спартаке»?

– Как я уже сказал, моя работа в «Спартаке» не закончилась. Многое послужило причиной того, что мы расстались именно в тот момент. Время покажет, что произошло и почему.

Если когда-нибудь появится возможность вернуться к работе и завершить начатое, я буду готов, но сейчас я занят и счастлив от работы в «Атлетико», – сказал Абаскаль.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?32511 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoГильермо Абаскаль
logoАтлетико Сан-Луис
logoвысшая лига Мексика
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кобелев о «Спартаке»: «Надо назначить отечественного тренера. Они берут Абаскаля, специалистов, о которых мы не слышали. Почему не наших? Мы не понимаем, что такое футбол?»
47вчера, 14:04
Абаскаль о Батракове: «Сильный футболист, но пока не такой, как Малком и Промес. Он должен подтвердить свой уровень и сделать шаг вперед – максимум через год»
19вчера, 13:27
Мостовой об Абаскале: «Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его в ФНЛ, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел»
7210 августа, 18:31
Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в «Спартак»: «Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. «Спартак» ему жизнь на 10 лет обеспечил»
6110 августа, 10:55
Абаскаль готов вернуться в «Спартак»: «Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1»
9010 августа, 08:20
Главные новости
Нашей Трибуне нужен продакт-менеджер, чтобы каждый голос пользователя на ней был ярче и громче. Ждем именно вас!
17 минут назадВакансия
Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
1950 минут назад
Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости
9сегодня, 06:10
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
110сегодня, 05:30
Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»
24сегодня, 05:15
Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу – обратятся»
21сегодня, 04:45
Мостовой о Станковиче: «Нет результата – будут кидать ножи в спину. Будет результат – те же самые будут облизывать. В «Спартаке» поменялось 12 тренеров за последние 10 лет»
29сегодня, 04:30
Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»
56сегодня, 04:15
Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»
64сегодня, 03:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
12сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»
1312 минут назад
«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
542 минуты назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
1сегодня, 06:45
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
сегодня, 06:25
Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень очень высокий. В Бразилии футбол более техничный, в России – интенсивный, построен на физике»
6сегодня, 06:15
Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
5сегодня, 05:55
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
4сегодня, 05:45
Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»
16сегодня, 04:55
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
3сегодня, 03:55
«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе
34сегодня, 03:30