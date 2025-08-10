  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в «Спартак»: «Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. «Спартак» ему жизнь на 10 лет обеспечил»
61

Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в «Спартак»: «Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. «Спартак» ему жизнь на 10 лет обеспечил»

Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Абаскаля ранее заявил о готовности вернуться в «Спартак».

«Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. Ясно, что он будет постоянно говорить об этом. Так же как и многие, которых мы уже давно забыли.

Они здесь заработали и прекрасно себя чувствуют. Он же сейчас находится в Мексике, вот пусть наслаждается, «Спартак» ему жизнь на 10 лет вперед обеспечил», – сказал экс-полузащитник сборной России.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГильермо Абаскаль
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoАтлетико Сан-Луис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Абаскаль готов вернуться в «Спартак»: «Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1»
9010 августа, 08:20
«Атлетико Сан-Луис» Абаскаля выиграл 2 из 3 матчей в Кубке лиг, но не вышел в плей-офф. У экс-тренера «Спартака» 3 победы в 6 матчах в мексиканском клубе
197 августа, 03:10
Радимов о «Спартаке»: «Хотите ужесточить лимит, тогда такие, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Денисов сильнее, но нужен правый защитник – можно перевести Умярова»
286 августа, 10:35
Ольга Смородская: «Семак смог бы спасти «Спартак», но «Зенит» его не отпустит ни за какие деньги. Красно-белым стоит поменьше заигрывать со всем иностранным»
1272 августа, 11:43
Главные новости
Хасселбайнк выступит в британском танцевальном шоу Strictly Come Dancing: «Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов»
4вчера, 22:13Фото
Харри Магуайр: «Многие в Англии ненавидят «МЮ», поэтому внимание к нему более пристальное. Мы должны справляться с давлением и играть так, будто мы на детской площадке»
17вчера, 21:52
«ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L’Équipe)
16вчера, 21:45
«Наполи» показал кофейный третий комплект формы на сезон-2025/26
15вчера, 21:27Фото
Антонио о клубах: «Игроки для них – мясо. Как только мы начинаем портиться – пора продавать или выбрасывать. Если клуб думает о деньгах, почему игроку нельзя?»
22вчера, 21:08
Морган поздравил Роналду и Джорджину с помолвкой: «Такая замечательная пара! Желаю в браке таких же успехов, каких Криштиану добился на поле»
13вчера, 20:52Фото
Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»
57вчера, 20:41
Шешко назвал Ибрагимовича своим кумиром: «Я смотрел каждое видео с ним на ютубе. Златан потрясающий, мне нравится его игра и то, как он наслаждается футболом»
3вчера, 20:24
Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинская и юридическая страховка (MD)
26вчера, 19:26
Забарный прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт (RMC Sport)
72вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» рассматривает подписание Линделефа. Тен Хаг работал с защитником в «МЮ»
2вчера, 22:02
Фрей о Доннарумме вне заявки «ПСЖ» на Суперкубок: «Я шокирован. Джиджо – лучший вратарь мира, почему в нем сомневаются? В Англии он преуспеет, уверен»
6вчера, 21:35
Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «В первых матчах мы ходили по краю, уверенность упала – все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Цель на сезон – бороться за каждый трофей, стать еще лучше»
вчера, 21:11
Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро
2вчера, 20:46
«Уволить Семака – невероятная глупость, он справится. «Зениту» нужно пригласить кого-то типа Станковича?» Рапопорт про тренера
25вчера, 20:32
«Милан» отдал Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом
1вчера, 20:24Фото
«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги. Команда уступила 0:1 костромскому «Спартаку»
5вчера, 20:21Видео
Грилиш прошел медосмотр в «Эвертоне» перед арендой из «Ман Сити» с правом выкупа за 50 млн фунтов
5вчера, 20:14
Кривцов о «Краснодаре»: «Доказали себе в первую очередь, что можем выиграть РПЛ. Психология точно изменилась, выходить на поле стало приятнее»
1вчера, 20:05
«Семак в растерянности. Его все ругают, но кто бы мог возглавить «Зенит»? Ни одной фамилии никто не называл. В случае неудачи со «Спартаком» флажок может упасть». Стрепетов о тренере
18вчера, 19:59