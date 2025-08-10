Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в «Спартак»: «Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. «Спартак» ему жизнь на 10 лет обеспечил»

Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Абаскаля ранее заявил о готовности вернуться в «Спартак ».

«Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. Ясно, что он будет постоянно говорить об этом. Так же как и многие, которых мы уже давно забыли.

Они здесь заработали и прекрасно себя чувствуют. Он же сейчас находится в Мексике, вот пусть наслаждается, «Спартак» ему жизнь на 10 лет вперед обеспечил», – сказал экс-полузащитник сборной России.