Кобелев о «Спартаке»: «Надо назначить отечественного тренера. Они берут Абаскаля, специалистов, о которых мы не слышали. Почему не наших? Мы не понимаем, что такое футбол?»

Андрей Кобелев раскритиковал «Спартак» за приглашение иностранных тренеров.

Ранее сообщалось, что красно-белые начали поиски нового главного тренера на случай отставки Деяна Станковича .

«Игры в «Спартаке » не было еще весной. Честно говоря, мне непонятно, почему Станкович ушел от осенней модели игры, которая приносила радость и результат. Тогда «Спартак» всех рвал.

После зимней паузы мы увидели абсолютно другой, беспомощный «Спартак». Сейчас он такой же. Продолжается ротация, меняется много игроков в основе. Это никогда не приведет к результату. Лучшие клубы почти всегда играют одним составом. Если менять каждую неделю по 5-6 игроков, вряд ли можно что-то завоевать.

Глубоко убежден, что в «Спартак» надо назначить отечественного специалиста. Непонятно откуда они берут этих тренеров? Хорошо, если бы они привозили опытных специалистов, зарекомендовавших себя в России или за рубежом. Они берут Абаскаля , потом еще кого-то.

Если есть деньги, так и бери хорошего тренера с трофеями. А они берут таких специалистов, о которых мы даже не слышали. Почему не берут наших? Мы не понимаем, что такое футбол? Вопрос в руководителях среднего звена – это головная боль нашего футбола», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Кобелев .