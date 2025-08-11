Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)

Матч сборных России и Иордании может пройти в Саранске.

Ранее стало известно , что национальные команды сыграют в России 4 сентября. Сообщалось, что город и стадион будут объявлены дополнительно.

По данным Metaratings.ru, стадион «Мордовия Арена » в Саранске рассматривается как возможное место проведения BetBoom товарищеского матча сборных.

«Мордовия Арена» вмещает почти 44 тысячи человек, она была построена к ЧМ-2018.

Ранее на стадионе выступала «Мордовия». В данный момент на арене планирует играть «Пари НН », чей домашний стадион в Нижнем Новгороде временно закрыт из-за ремонтных работ.