Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»

Алексей Батраков не ощущает на себе груза второго сезона.

В прошлом сезоне 20‑летний полузащитник «Локомотива » разделил 1-е место в РПЛ по «гол+пас».

Накануне Батраков сделал хет‑трик в матче со «Спартаком» (4:2) и с 6 голами вышел в лидеры гонки бомбардиров.

— Многие говорили, что во втором сезоне вам будет сложнее.

— Я как работал, так и продолжаю работать. По сути, ничего не изменилось. Ко мне привыкли еще в первом сезоне. В этом и заключается задача футболиста – нужно прогрессировать.

— Что изменилось в команде?

— Разницы особой нет. Нас пополнили опытные футболисты. Надеюсь, они добавят нам уверенности и опыта. И надеемся на хороший сезон, — сказал Батраков.