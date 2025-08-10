Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
Алексей Батраков не ощущает на себе груза второго сезона.
В прошлом сезоне 20‑летний полузащитник «Локомотива» разделил 1-е место в РПЛ по «гол+пас».
Накануне Батраков сделал хет‑трик в матче со «Спартаком» (4:2) и с 6 голами вышел в лидеры гонки бомбардиров.
— Многие говорили, что во втором сезоне вам будет сложнее.
— Я как работал, так и продолжаю работать. По сути, ничего не изменилось. Ко мне привыкли еще в первом сезоне. В этом и заключается задача футболиста – нужно прогрессировать.
— Что изменилось в команде?
— Разницы особой нет. Нас пополнили опытные футболисты. Надеюсь, они добавят нам уверенности и опыта. И надеемся на хороший сезон, — сказал Батраков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
