«Батраков – футболист от Бога. Чем‑то напоминает Лоськова, думавшего на несколько шагов вперед». Агент Шпинев о хавбеке
Экс-агент Алексея Батракова высоко отозвался о хавбеке «Локомотива».
В субботу Батраков сделал хет-трик в матче РПЛ со «Спартаком» (4:2).
«Леша умница, это футболист от Бога. Воспитанный молодой человек, не по годам взрослый. Все у него будет хорошо, пусть работает и тренируется.
В команде микроклимат хороший, у Галактионова все получается, каждый знает, куда бежать. Буду рад, если Леша станет лучшим бомбардиром лиги, но мне кажется, он не ставит такой цели, его задача — приносить пользу команде и ребятам.
Чем‑то он напоминает Лоськова, который думал на несколько шагов вперед», — сказал Вадим Шпинев.
