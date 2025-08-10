«Батраков – футболист от Бога. Чем‑то напоминает Лоськова, думавшего на несколько шагов вперед». Агент Шпинев о хавбеке

Экс-агент Алексея Батракова высоко отозвался о хавбеке «Локомотива».

В субботу Батраков сделал хет-трик в матче РПЛ со «Спартаком» (4:2).

«Леша умница, это футболист от Бога. Воспитанный молодой человек, не по годам взрослый. Все у него будет хорошо, пусть работает и тренируется.

В команде микроклимат хороший, у Галактионова все получается, каждый знает, куда бежать. Буду рад, если Леша станет лучшим бомбардиром лиги, но мне кажется, он не ставит такой цели, его задача — приносить пользу команде и ребятам.

Чем‑то он напоминает Лоськова , который думал на несколько шагов вперед», — сказал Вадим Шпинев .